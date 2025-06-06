Патриарх Кирилл улетел из России

Глава РПЦ патриарх Кирилл прибыл в Белоруссию, в Полоцк. Там отмечается 900-летие основания Спасо-Евфросиниевского монастыря.

На мероприятии присутствовали различные политические и церковные деятели. В дар обители патриарх передал икону преподобных жен Дивеевских. Игумении Евдокии (Левшук) он вручил памятный крест, а всем насельницам Спасо-Евфросиниевского монастыря передал сборник своих проповедей "Слово к монашествующим".

После службы вручены различные награды. Всем участникам богослужения вручены иконки с изображением Креста преподобной Евфросинии Полоцкой с патриаршим благословением/, сообщает пресс-служба предстоятеля РПЦ.