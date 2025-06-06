В Санкт-Петербурге запретили склонение к абортам

В Санкт-Петербурге запретили склонение женщин к абортам, приняв соответствующий закон. За это введены штрафы должностных лиц на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, юридических лиц - от 13 до 50 тысяч рублей.

Как и в других регионах, склонением к аборту будут считаться не только требования, подкуп или обман, но и уговоры, просьбы, предложения и прочие методы "убеждения". Причем неважно, был ли в конечном счете совершен аборт или нет. Ранее подобные нормы были приняты более чем в 20 регионах.

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев пишет, что в это трудно поверить. Произошло то, что еще пару лет назад было почти совсем невозможным и немыслимым. И это произошло благодаря общественному мнению и усилиям просемейных организаций и движений.

Официально количества абортов в России неуклонно снижается с начала 90-х, в 2024 году их было 338 тыс., но это по-прежнему огромные цифры. При этом вице-спикеры Госдумы Петр Толстой и Анна Кузнецова утверждают, что в реальности абортов ежегодно более миллиона, потому что не учитываются данные по частным клиникам. Как говорят многие эксперты, законодательство по абортам в России одно из самых либеральных в мире. Такого не должно быть, если Россия отстаивает традиционные ценности.

Согласно официальной статистике, с 1956 года, когда аборты были второй раз легализованы, в России были уничтожены более 210 млн зачатых детей.