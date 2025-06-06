62-летний Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса за опасный трюк с горящим парашютом

62-летний голливудский актер Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря каскадерским трюкам из его новой части франшизы "Миссия невыполнима: Финальная расплата".

Круз известен тем, что все трюки в своих фильмах выполняет сам. Его рекорд связан с числом прыжков с парашютом, которые актеру пришлось совершить для того, чтобы удовлетворить режиссера. При этом парашют, на котором спускается актер, горит. Попадание в Книгу рекордов Крузу обеспечили 16 прыжков с пропитанным топливом парашютом.

"Том не просто играет героев боевиков — он и есть герой боевиков!" — сказал в Крейг Глендей, главный редактор Книги рекордов Гиннесса. "Значительная часть его успеха может быть отнесена к его абсолютной сосредоточенности на подлинности и расширении границ того, что может сделать актер. Для меня большая честь иметь возможность признать его абсолютное бесстрашие этим новым титулом Книги рекордов Гиннесса", - добавил Глендей.

Сцену с парашютом снимали в ЮАР, Круз и его команда каскадеров готовили трюк несколько недель. В итоге актер прыгает с вертолета на высоте около двух километров, парашют загорается, Круз освобождается от него и только потом раскрывает запасной парашют. В нескольких дублях к телу актера еще и прикрепляли 20-килограммовую камеру, которая позволила снять огненный трюк крупным планом.