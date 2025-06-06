Крашенинников: Смертная казнь не улучшит криминогенную обстановку

Отмена моратория на смертную казнь не поможет снизить количество преступлений. На это указал председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на Европейско-Азиатском конгрессе в Екатеринбурге. Так он прокомментировал недавнее обращение лидера "Справедливой России" Сергея Миронова к Владимиру Путину с просьбой об отмене моратория на смертную казнь.

Крашенинников отметил, что не знает, почему некоторые парламентарии из раза в раз возвращаются к вопросу о смертной казни. И сам он как был, так и остается противником этой меры.

"Очевидно, что наличие или отсутствие смертной казни не влияет на результат дела. Также очевидно, что наличие смертной казни, если человек скрывается, он все сделает, чтобы скрыться. В том числе убить там сотню, ну, или одного, двух, трех человек, чтобы избавиться от жертв, и от свидетелей. Поэтому мне кажется, что у нас существует законодательство, у нас есть Конституция, есть решение Конституционного суда. Мы их выполняем. Мне кажется, что это правильно", - отметил Крашенинников.