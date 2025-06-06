Для обвиняемой в убийстве ребенка опекунши из Екатеринбурга запросили 25 лет колонии

Для Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве опекаемого ею ребенка Далера из Екатеринбурга, запросили четверть века в колонии. Об этом Накануне.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Как отметили в ведомстве, гособвинителем по делу выступает лично прокурор региона Борис Крылов. Сегодня в ходе судебных прений он попросил Свердловский областной суд по совокупности преступлений назначить Наумовой 25 лет колонии общего режима, с последующим ограничением свободы на 2 года и штрафом в 100 тысяч рублей. Также прокурор области попросил суд по совокупности преступлений назначить молодому человеку – Даниилу Егольникову, которого Наумова вовлекла в совершение преступлений – 6 лет колонии общего режима.

Напомним, летом прошлого года стартовал процесс по уголовному делу об истязании и убийстве Далера. По данным следствия, мальчика лишали свободы, били, связывали и надолго помещали в ванну с ледяной водой. Установлено, что Далер был избит и затем утоплен в ванне. После тело ребенка положили в сумку и перенесли в арендованный гараж, где оно хранилось на протяжении семи месяцев до момента обнаружения.

На скамье подсудимых оказались опекунша убитого мальчика Вероника Наумова и ее племянник Даниил Егольников. Наумовой вменяют 62 различных преступления. Егольников обвиняется в истязании и незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, не связанном с похищением. Сама опекунша заявляла, что своей вины она не признает и ей "не за что извиняться".

Приговор по громкому делу будет вынесен позже.