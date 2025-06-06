Литовские пограничники высаживают с калининградских поездов россиян без биометрических паспортов

Литовские пограничники начали высаживать из пассажирских поездов россиян с небиометрическими заграничными паспортами. Речь идет о поездах, направляющихся в Калининград, сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК).

"При пересечении государственной границы Литовской Республики железнодорожным транспортом фиксируются случаи высадки пограничными службами Литвы пассажиров с небиометрическими заграничными паспортами РФ", - говорится в сообщении компании.

В ФПК порекомендовали пассажирам покупать билет не позднее чем за 28 часов до отправления с обязательным оформлением (независимо от наличия шенгенской визы) упрощенного проездного документа на железной дороге (УПД-ЖД). Также им следует заполнить анкету на сайте консульских учреждений Литвы.

"Если до отправления остаётся менее 28 часов, оформление УПД-ЖД становится невозможным. Без данного документа пассажиру с небиометрическим заграничным паспортом (независимо от наличия шенгенской визы) может быть отказано в пересечении границы сотрудниками пограничной службы Литвы", - отметили в ФПК.

Если при посадке на поезд у пассажира не будет нужных документов, проводники будут рекомендовать им отказаться от поездки до их оформления.