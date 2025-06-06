В ЛНР подросткам вменили подготовку терактов

В ЛНР трём подросткам вменили подготовку терактов в образовательных учреждениях ЛНР. Им предъявлено обвинение.

Трём парням было трудно выстроить отношения со сверстниками. Они вступили в запрещённую в России международную террористическую организацию. В специально созданной группе в telegram-канале подростки обсуждали организацию теракта.

Во время обыска у одного из детей нашли самодельное огнестрельное оружие, данные о людях, которых подросток собирался убить, и пошаговый план подготовки к теракту. Все трое арестованы, расследование продолжается, сообщает управление СКР по ЛНР.