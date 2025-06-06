Югра может стать пилотной площадкой для создания методов добычи трудноизвлекаемой нефти

В Югре прошло заседание проектного комитета под председательством вице-премьера Александра Новака, сообщили Накануне.RU в департаменте внутренней политики Югры.

На встрече губернатор Югры Руслан Кухарук, руководители федеральных ведомств и предприятий топливно-энергетического комплекса подвели итоги реализации проекта "Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов". На заседании обсудили вопросы развития направления, важность поддержки отечественных производителей и возможности налогового стимулирования.

На сегодняшний день запасы нефти в недрах Югры оцениваются в 11 млрд тонн, около половины — трудноизвлекаемые.

"С каждым годом доля трудноизвлекаемой нефти в Югре растет. За последние 20 лет она увеличилась с 2% до 26%. Югра готова стать пилотной площадкой для создания эффективных методов добычи трудноизвлекаемых запасов нефти", — отметил Руслан Кухарук.