БПЛА ударил по зданию суда в Белгороде, когда там находился губернатор

Дроны ВСУ дважды атаковали здание суда в Белгороде. В этот момент там находился губернатор региона Вячеслав Гладков. Об этом он сам сообщил в Telegram-канале.

По его словам, утром по зданию Октябрьского районного суда ударил БПЛА. Гладков выехал на место, и когда он осматривал последствия удара, по зданию ударил второй беспилотник.

Пострадал водитель автомобиля, который в этот момент проезжал рядом. Мужчину госпитализировали с баротравмой.

Также уточняется, что в здании суда выбиты окна и поврежден фасад.

Ранее Гладков сообщил, что сегодня утром в Прохоровском районе Белгородской области сошел с рельсов резервный тепловоз. Причиной стал подрыв железнодорожных путей. Из-за инцидента было задержано на два с половиной часа движение поездов. Сейчас уже все поезда следуют в соответствии с графиком.