06 Июня 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге задержан директор, расстрелявший знакомого в 90-е

В Екатеринбурге предъявлено обвинение в убийстве, совершенном более 30 лет назад. Предполагаемый стрелок задержан.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, фигурантом является ранее не судимый мужчина 1968 года рождения. По версии следствия, утром 23 ноября 1994 года в подъезде дома по улице Войкова в столице Урала он произвел несколько выстрелов из пистолета в своего знакомого. В результате причиненных огнестрельных ранений тот скончался.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, вычислить фигуранта удалось благодаря слаженной работе сыщиков уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу и сотрудников Следственного комитета. В свою очередь, оперативники областного УФСБ оказали содействие в установлении его местонахождения и задержании.

"В последние годы обвиняемый работал директором общества с ограниченной ответственностью в сфере аренды недвижимости и наверняка не подозревал, что с его участием будут проводиться процессуальные действия по уголовному делу об убийстве из далеких 90-х годов. Когда началась активная стадия разработки, гражданин, видимо, осознав, что на его след все-таки вышли, предпринял меры для того, чтобы скрыться от органов следствия, но уйти от ответственности ему не удалось. Задержан фигурант в ночь на 5 июня в ходе совместной операции оперативников городского УМВД и УФСБ по Свердловской области в районе Кольцовского тракта. В настоящее время задержанный проверяется на возможную причастность к другим ранее совершенным преступлениям", - отметил полковник Горелых.

Сейчас решается вопрос об аресте задержанного. Расследование убийства из 90-х продолжается.

Теги: стрелок, убийство, 90-е, СК, полиция, дело, Екатеринбург


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