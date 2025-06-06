Росприроднадзор: Владельцы танкеров, затонувших в Черном море, не хотят оплачивать ущерб

Росприроднадзор не видит желания со стороны владельцев танкеров, затонувших в Черном море, оплатить весь нанесенный экологии ущерб.

"В том объеме, в котором предъявлены иски, мы не видим их желания погасить", — сообщила ТАСС руководитель службы Светлана Радионова.

Ранее Росприроднадзор подал иски на более чем 84,9 млрд рублей к владельцам затонувших в Черном море танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

49,4 млрд рублей – это требования в отношении владельца танкера "Волгонефть-212" – ООО "Каматрансойл", а также его фрахтователя – ООО "Кама Шиппинг". 35,4 млрд рублей должна выплатить компания ЗАО "Волгатранснефть" – собственник танкера "Волгонефть-239".

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута. Прибрежная зона и акватория региона были залиты нефтепродуктами. В Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального характера. Работы по ликвидации последствий загрязнения Черного моря продолжаются до сих пор.