В Бурятии бывший муж из ревности зарезал волонтерку отряда "Лиза Алерт"

В Бурятии бывший муж зарезал известную волонтерку поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Марию Лубсанову.

Трагедия произошла в Иволгинском районе республики, в поселке Ключи недалеко от Улан-Удэ. По данным СМИ, экс-супруг устроил сцену ревности Лубсановой прямо в центре поселка, потом силой увез ее в лес. Девушка просила о помощи, но никто из селян не откликнулся на ее просьбы.

"5 июня днем подозреваемый привез на автомобиле бывшую супругу в лесной массив, где из ревности напал на нее, нанес удары ножом по различным частям тела, а затем сам свел счеты с жизнью. Их тела обнаружены спустя несколько часов в ходе организованных поисков", - говорится в сообщении республиканского управления СКР.