Горячева готовит очередной законопроект о "семейном насилии" - без заявления пострадавшего

Депутат Госдумы с человеческим лицом Ксения Горячева (как она представляет себя в своем телеграм-канале) готовит законопроект, предусматривающий возбуждение уголовного дела без заявления пострадавшего в случае причинения легкого вреда здоровью. Он направлен против "семейного насилия".

Она хочет внести изменения в ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса РФ и ввести новый квалифицирующий признак: что пострадавший находится в зависимости от обидчика (материальной, бытовой или психологической). То есть, по ее мнению, нужно перевести эти инциденты из частного обвинения в публичное, тогда и уголовные дела можно будет заводить без заявления. Соответственно, закрыть их тоже просто так не получится.

Сейчас уголовное дело заводится по заявлению пострадавшей стороны, причем заявление можно отозвать, а дело закрыть по примирению сторон. Горячева считает, что это неправильно, в семьях происходит насилие, поэтому ей нужна статистика из МВД и Верховного суда о том, сколько дел было прекращено по примирению сторон. Она уверена, что женщин в семьях истязают, а все молчат.

В феврале Горячева внесла в Госдуму законопроект о запрете "публичного оправдания семейно-бытового насилия", которая, по ее мнению, существует в России. Но Правительство дало отрицательный отзыв, указав, что действующее законодательство и так запрещает пропаганду насилия. Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства также не поддержал проект.

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев ранее отмечал, что Горячева решила стать новой Оксаной Пушкиной, "которая успешно стала политическим трупом именно на феминистских антисемейных темах". Партия "Новые люди" также постоянно поднимает эту тему.