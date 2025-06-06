Японский лунный модуль разбился во время прилунения на спутнике Земли

Лунный модуль частной японской космической компании ispace потерпел крушение во время попытки прилуниться на спутнике Земли.

Токийская компания ispace объявила миссию проваленной через несколько часов после потери связи с посадочным модулем. Центр управления полетом пытался выйти на связь с модулем, но в ответ была только тишина.

Связь оборвалась менее чем за две минуты до плановой посадки модуля на Луну. На борту модуля находился мини-ровер. До этого момента спуск аппарата с орбиты проходил в штатном режиме.

Эта миссия стала второй неудачей ispace в попытках покорить Луну. Два года назад первый полет завершился аварийной посадкой. На борту разбившегося аппарата Resilience был ровер с лопаткой для сбора лунного грунта, а также игрушечный красный домик шведского художника для размещения на поверхности Луны.

Представители компании заявили, что пока слишком рано говорить о том, была ли у провала обеих миссий одна причина. При этом японцы не намерены отказываться от планов покорить Луну.