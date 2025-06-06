Названы суммы потерь Трампа и Маска из-за конфликта

В США названа "стоимость" конфликта президента Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска. Речь идёт о потерях, которые оба понесли на фоне ссоры.

ТАСС приводит данные Axios добавляет, что Трамп потерял $1,1 млрд. Bloomberg сообщает, что личное состояние Маска уменьшилось на $34 млрд.

Илон Маск и Дональд Трамп продолжают обострять конфликт, который разгорелся буквально за сутки до уровня холодной войны. Дошло до того, что президент США в своей соцсети призвал лишить проекты Маска государственного финансирования (видимо, речь идет о SpaceX), а самый богатый человек в мире уже в своей соцсети предложил объявить импичмент Трампу.

Маск репостнул сообщение писателя из Малайзии правых взглядов Иэна Майлза Чонга. "Президент против Илона. Кто победит? Я ставлю на Илона. Трампу нужно объявить импичмент, а на его место должен прийти Джей Ди Вэнс (вице-президент США – прим. ред.)", - написал Чонг. Маск только добавил к посту лаконичное "Да".