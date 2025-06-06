06 Июня 2025
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: пресс-служба &quot;Газпром нефти&quot;

В Югре открылся комфортный многофункциональный вахтовый комплекс

"Газпром нефть" создала на автономном месторождении в ХМАО-Югре первый в России многофункциональный вахтовый комплекс для жизни, работы и отдыха сотрудников уровня современного мегаполиса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании. В открытии комплекса приняли участие заместитель председателя Правительства России Александр Новак и губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук.

Многофункциональный вахтовый комплекс построен на месторождении им. Александра Жагрина в 500 км от Ханты-Мансийска. Здание площадью 12,5 тысяч квадратных метров включает жилую и офисную части, двухэтажный спортивный центр, зоны питания и отдыха. Для работников компании открыты столовая с традиционной подачей блюд и системой "шведский стол", круглосуточные кафе и магазин. Сотрудникам находящегося в полной автономии месторождения доступны кинотеатр, парикмахерская, массажный кабинет, спа-зона, библиотека и центр виртуальной реальности.

"Сегодня мы успешно находим решения для преодоления технологических и производственных вызовов, которые стоят перед нашей страной. Однако очевидно, что главный фактор конкурентоспособности государства и развития промышленности – это люди. Мы должны создавать лучшие условия для привлечения в отрасль передовых специалистов. Первый в России многофункциональный комплекс меняет представления о вахте на Крайнем Севере и показывает, что даже в полной автономии работникам доступен комфорт современного мегаполиса. Подход "Газпром нефти" к организации жизни в автономии поможет в достижении целей компании по развитию нового центра добычи в Югре, а также станет образцом для всей отрасли и повысит привлекательность карьеры в ТЭК для молодого поколения", – подчеркнул заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

В комплексе предусмотрены индивидуальные жилые модули, оснащенные системой "умный дом", климат-контролем и биодинамическим освещением, имитирующим естественный световой цикл для полноценного отдыха. В центральной части комплекса расположен атриум – открытое пространство с потолками высотой 12 метров. Здесь находятся кофе-зоны и озелененные пространства для отдыха и общения. Для индивидуальной и командной работы предусмотрены конференц-залы, кабинеты и переговорные.

Многофункциональный вахтовый комплекс(2025)|Фото: пресс-служба Газпром нефти

Вахтовый комплекс построен по каркасной технологии – здание собрано из доставленных в автономию готовых элементов, что сократило площадь застройки и сроки монтажа. В комплексе применены передовые решения, обеспечивающие максимальную экологичность здания и его высокую энергоэффективность. С учетом длинных сибирских зим и короткого светового дня здание оборудовано системами фасадного освещения из 650 светодиодных ламп и частично обогреваемой кровлей.

"Забота о сотрудниках, создание комфортной и безопасной среды для работы на промышленных объектах, в том числе на месторождениях, – один из базовых принципов нашей компании. С запуском многофункционального комплекса на месторождении имени Александра Жагрина в Югре мы выходим на новый уровень в сфере организации жизни вахтовиков на Крайнем Севере. И фактически формируем образ того, какой может быть нефтегазовая отрасль будущего. Уверен, что обеспечение таких комфортных условий работы на месторождениях поможет привлекать передовые кадры к реализации стратегических проектов компании по добыче углеводородов", – сказал председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.

В многофункциональном комплексе разместятся сотни специалистов, участвующих в реализации стратегического проекта "Газпром нефти" по разработке группы участков в ХМАО-Югре и Тюменской области с ресурсным потенциалом около 500 млн тонн нефти. Ядром и самым стремительно растущим активом нового центра добычи является месторождение им. Александра Жагрина.

В Югре открылся комфортный многофункциональный вахтовый комплекс(2025)|Фото: пресс-служба "Газпром нефти"

"Югра является важнейшим регионом, который сегодня вносит существенный вклад в экономику нашей страны, обеспечивая технологический и сырьевой суверенитет, ее безопасность. Условия, которые сегодня созданы в вахтовом комплексе, еще раз подчеркивают социальную направленность компании "Газпром нефть". Пусть этот комплекс станет для работников вторым домом и местом, где они будут набираться сил и энергии", – резюмировал губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук.

Напомним, месторождение имени Александра Жагрина расположено в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в полной автономии. Наземное транспортное сообщение с промыслом возможно только с открытием зимников – снежно-ледовых сезонных дорог. В период плюсовых температур доставка грузов и вахтового персонала осуществляются по воздуху, а также речным транспортом. Разработку месторождения им. Александра Жагрина ведет дочернее общество "Газпром нефти" – "Газпромнефть-Хантос".

Теги: вахтовый комплекс, Газпром нефть, месторождение им. Александра Жагрина


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