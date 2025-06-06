В ДНР спрос на работников в 27 раз превышает предложение

ДНР нуждается в профессиональных кадрах, которые будут восстанавливать и развивать регион. Об этом заявила президент Союза содействия развитию промышленности и торговли ДНР Валерия Григорьева.

Она надеется, что в этих условиях молодежь решит остаться дома, передает Донецкое агентство новостей. При этом зарплаты в ДНР ниже, чем в других регионах, при большей дороговизне. В прошлом году глава республики Денис Пушиин сказал, что надеется, что к концу года она вырастет до 54 тысяч рублей. Более свежих данных от властей не было.

По данным "ГородРабот.ру", в 2025 году средняя зарплата в ДНР составила всего 44 тысячи, медианная - 30 тысяч. А чаще всего в вакансиях встречается зарплата 22 тысячи. Самыми востребованными профессиям являются менеджер, менеджер по продажам, врач, инженер, слесарь, водитель, бухгалтер, оператор, уборщик.

На днях проблема нехватки кадров в ДНР обсуждалась комитетом Народного Совета по ЖКХ. Было отмечено, что есть острый кадровый дефицит работников рабочих профессий в ЖКХ. И нужно повышать престиж рабочих профессий. Однако при тех зарплатах, которые платят в этой сфере, это напоминает такое же повышение престижа учителей. Массовым явлением в ДНР является отъезд в другие регионы России в поисках лучшей жизни.