Алексей Текслер: Мы создаем в Челябинской области среду притяжения для одаренных ребят по всем уровням образования

Перспективы развития сферы образования Челябинской области стали отдельной главой в обращении Алексея Текслера к депутатам Заксобрания региона, которое он озвучил накануне.

Несколько цифр, характеризующих темпы обновления образовательной инфраструктуры Южного Урала - за 6 лет в Челябинской области построено 62 детских сада, 16 школ, открыто 123 «Точки роста», 19 «Кванториумов» и «IT-кубов».

«Мы не только развиваем инфраструктуру наших университетов (строим межуниверситетский кампус, создаем молодежные лаборатории, открываем современные высокотехнологичные индустриальные факультеты), но и формируем новую инновационную среду для наших школ. Уже сегодня разрабатываем концепцию передовой, флагманской школы федерального уровня для комплексного развития талантливой молодежи. Такие школы будут появляться в нашей стране по поручению Президента. Таким образом, фактически мы создаем в Челябинской области среду притяжения для одаренных ребят по всем уровням образования», - подчеркнул Алексей Текслер.

Строящийся сейчас межвузовский кампус мирового уровня в Челябинске в полную силу начнет функционировать в 2027 году, а его первые объекты уже заработали.

Министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке пояснял, что межуниверситетский кампус не только сложный и амбициозный, но и крайне перспективный для региона образовательный проект. Он станет центром притяжения для вузов, молодых ученых и промышленных партнеров.

«Кампус позволит усилить ключевые направления экономики, привлечь талантливых студентов из других регионов и дружественных стран, а выпускникам челябинских школ — реализовать себя в инженерной, исследовательской и предпринимательской сферах», — сказал Виталий Литке.

При этом, уже сегодня челябинские школьники и студенты демонстрируют впечатляющие успехи. Губернатор с удовлетворением отметил, что регион на протяжении последних 5 лет является лидером в образовании.

В прошлом году Челябинская область заняла 5 место в стране по количеству победителей и призеров финала Всероссийской олимпиады школьников. Впереди южноуральцев оказались только более крупные регионы – Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан.

«При такой конкуренции в образовании это лакмусовая бумажка развития региона. Мы в такой компании находимся, и я считаю, что это очень достойно, и хочу отметить, что у нас талантливые и целеустремленные дети, и, конечно, замечательные учителя и наставники», - подчеркнул Алексей Текслер.

В части среднего профессионального образования Южный Урал продолжает наращивать количество кластеров «Профессионалитета», в которых молодые люди осваивают востребованные специальности сразу под потребности будущих работодателей.

Челябинская область – лидер в стране по количеству кластеров – сегодня их 17, со следующего года заработают ещё 5.

Депутат Госдумы Яна Лантратова, комментируя послание губернатора Челябинской области журналистам, обозначила результаты региона в образовательной сфере как прорыв.

«Лидерство по количеству кластеров «Профессионалитета» — это гарантия того, что наши выпускники будут востребованы на рынке труда», - подчеркнула депутат Госдумы.

Яна Лантратова также сообщила, что задачи на ближайшие годы, озвученные губернатором (современная медицина, развитая соцсфера, качественное и доступное образование), полностью отвечают запросам времени и населения.

«Этот курс я поддерживаю и готова всемерно содействовать реализации каждой из обозначенных инициатив», — подчеркнула депутат.

Алексей Текслер, завершая в своем послании блок, посвященный образованию, остановился на теме патриотического воспитания школьников.

«Мы в этом году завершили реновацию, фактически это новый объект в Чебаркуле, центр военно-патриотического воспитания школьников «Авангард». Думаю, что это лучший сегодня такой центр в стране, учитывая, что он находится непосредственно вблизи с нашим Чебаркульским гарнизоном, 90-й танковой дивизией. Коллаборация с военными, постоянный контакт и взаимодействие. Смены уже начинаются. Там самое современное оборудование. Ставлю задачу, чтобы все наши старшеклассники региона прошли через этот центр», - сказал глава Южного Урала.

И заявил о принятии принципиального решения по созданию филиалов «Авангарда» в Копейске и в Магнитогорске.