Алексей Текслер: Мы создаем в Челябинской области среду притяжения для одаренных ребят по всем уровням образования

06 Июня 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про атаки на военные аэродромы

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Образование Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Алексей Текслер: Мы создаем в Челябинской области среду притяжения для одаренных ребят по всем уровням образования

Перспективы развития сферы образования Челябинской области стали отдельной главой в обращении Алексея Текслера к депутатам Заксобрания региона, которое он озвучил накануне.

Несколько цифр, характеризующих темпы обновления образовательной инфраструктуры Южного Урала - за 6 лет в Челябинской области построено 62 детских сада, 16 школ, открыто 123 «Точки роста», 19 «Кванториумов» и «IT-кубов».

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«Мы не только развиваем инфраструктуру наших университетов (строим межуниверситетский кампус, создаем молодежные лаборатории, открываем современные высокотехнологичные индустриальные факультеты), но и формируем новую инновационную среду для наших школ. Уже сегодня разрабатываем концепцию передовой, флагманской школы федерального уровня для комплексного развития талантливой молодежи. Такие школы будут появляться в нашей стране по поручению Президента. Таким образом, фактически мы создаем в Челябинской области среду притяжения для одаренных ребят по всем уровням образования», - подчеркнул Алексей Текслер.

(2025)|Фото: gubernator74.ru

Строящийся сейчас межвузовский кампус мирового уровня в Челябинске в полную силу начнет функционировать в 2027 году, а его первые объекты уже заработали.

Министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке пояснял, что межуниверситетский кампус не только сложный и амбициозный, но и крайне перспективный для региона образовательный проект. Он станет центром притяжения для вузов, молодых ученых и промышленных партнеров.

«Кампус позволит усилить ключевые направления экономики, привлечь талантливых студентов из других регионов и дружественных стран, а выпускникам челябинских школ — реализовать себя в инженерной, исследовательской и предпринимательской сферах», — сказал Виталий Литке.

Школа(2024)|Фото: Накануне.RU

При этом, уже сегодня челябинские школьники и студенты демонстрируют впечатляющие успехи. Губернатор с удовлетворением отметил, что регион на протяжении последних 5 лет является лидером в образовании.

В прошлом году Челябинская область заняла 5 место в стране по количеству победителей и призеров финала Всероссийской олимпиады школьников. Впереди южноуральцев оказались только более крупные регионы – Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан.

«При такой конкуренции в образовании это лакмусовая бумажка развития региона. Мы в такой компании находимся, и я считаю, что это очень достойно, и хочу отметить, что у нас талантливые и целеустремленные дети, и, конечно, замечательные учителя и наставники», - подчеркнул Алексей Текслер.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

В части среднего профессионального образования Южный Урал продолжает наращивать количество кластеров «Профессионалитета», в которых молодые люди осваивают востребованные специальности сразу под потребности будущих работодателей.

Челябинская область – лидер в стране по количеству кластеров – сегодня их 17, со следующего года заработают ещё 5.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Депутат Госдумы Яна Лантратова, комментируя послание губернатора Челябинской области журналистам, обозначила результаты региона в образовательной сфере как прорыв.

«Лидерство по количеству кластеров «Профессионалитета» — это гарантия того, что наши выпускники будут востребованы на рынке труда», - подчеркнула депутат Госдумы.

Яна Лантратова также сообщила, что задачи на ближайшие годы, озвученные губернатором (современная медицина, развитая соцсфера, качественное и доступное образование), полностью отвечают запросам времени и населения.

«Этот курс я поддерживаю и готова всемерно содействовать реализации каждой из обозначенных инициатив», — подчеркнула депутат.

Алексей Текслер, завершая в своем послании блок, посвященный образованию, остановился на теме патриотического воспитания школьников.

текслер(2024)|Фото: t.me/poolN74

«Мы в этом году завершили реновацию, фактически это новый объект в Чебаркуле, центр военно-патриотического воспитания школьников «Авангард». Думаю, что это лучший сегодня такой центр в стране, учитывая, что он находится непосредственно вблизи с нашим Чебаркульским гарнизоном, 90-й танковой дивизией. Коллаборация с военными, постоянный контакт и взаимодействие. Смены уже начинаются. Там самое современное оборудование. Ставлю задачу, чтобы все наши старшеклассники региона прошли через этот центр», - сказал глава Южного Урала.

И заявил о принятии принципиального решения по созданию филиалов «Авангарда» в Копейске и в Магнитогорске.

Теги: алексей текслер, яна лантратова, школа, межвузовский кампус, система образования


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети