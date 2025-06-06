Импорт новых легковых автомобилей в Россию упал на 74%

Российский рынок новых легковых автомобилей почти безраздельно принадлежит китайским и российским (в меньшей степени) брендам, в майских продажах их суммарная доля составила 87,1%, это данные аналитического агентства "Автостат".

При этом сами продажи проседают, в том числе импортных автомобилей. Так, объем импорта в мае новых легковых автомобилей составил 17,8 тыс. единиц – это на 74% меньше, чем в мае 2024 года. К апрелю импорт таких машин сократился на 47%.

Начиная с февраля импорт подержанных автомобилей превышает ввоз новых. Так, в мае в Россию ввезли 37,1 тыс. б/у автомобилей. Это на 23% больше, чем в мае 2024-го.

Чаще всего новые легковые машины привозят в Россию из Китая (доля этой страны в мае составила 71,1%), Кыргызстана (9,1%) и Южной Кореи (7,2%).