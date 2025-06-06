Суд обязал авиакомпанию "Победа" увеличить габариты ручной клади

Щербинский суд Москвы обязал авиакомпанию "Победа" увеличить габариты ручной клади, заниженные нормативы которой оспаривала прокуратура. Об этом сообщает РИА Новости.

Авиакомпания должна установить норму бесплатного провоза ручной клади в виде одного места габаритами не менее 36*30*27 см и весом не менее 5 кг, а также норму к товарам из магазинов duty-free, упакованным в запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, габаритами не менее 24*32 см.

Изменения "Победа" должна ввести в течение месяца со дня вступления в законную силу решения суда.

Ранее в Генпрокуратуре России заявили, что авиакомпания злоупотребила предоставленным законодательством правом на определение габаритов ручной клади. В частности, размеры ручной клади были существенно сокращены - до ширины четыре сантиметра, что фактически не позволяло провозить находящиеся при пассажирах вещи. Тем самым "Победа" умышленно создала заведомо неприемлемые условия, исключающие возможность свободной перевозки вещей, размеры которых по закону не подлежат ограничению (например, портплед, устройство для переноса ребенка, складное кресло-коляска, дамская сумочка, портфель или рюкзак, букет цветов и т.д.).