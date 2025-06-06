В России подорожало детское питание

В России выросли продажи в рознице детского питания. С апреля 2024-го по март 2025 гг. рост в натуральном выражении составил 15%, в денежном – 20%.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга SKU NTech-500 исследовательской компании NTech. Озвученный показатель больше общего роста продаж продуктов питания, исключая алкоголь, пишет "Ъ".

В феврале депутаты Госдумы от "Справедливой России – За правду" направили обращение главе кабмина Михаилу Мишустину с предложением установить мораторий на повышение цен на детское питание, а также включить его в перечень социально значимых товаров первой необходимости. Ожидалось, мера будет действовать до 1 июля 2026 г.

Лидер партии Сергей Миронов заявил, что ситуация с ценами на детское питание требует срочного вмешательства властей, так как к тому моменту с начала года оно в среднем подорожало более чем на 15%, что ударило по семьям с маленькими детьми. По словам депутата, особенно заметно подорожали молочные смеси, которые являются основным источником питания для младенцев.