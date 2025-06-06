06 Июня 2025
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Здравоохранение Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Алексей Текслер: Таких масштабов модернизации медицинской инфраструктуры область не знала даже в советские годы

Губернатор Челябинской области в своем обращении к депутатам Заксобрания региона развитию сферы медицины уделил отдельное внимание.

«В этом году в рамках президентской программы модернизации первичного звена здравоохранения по всему региону мы завершим работы на 98 медицинских объектах – будет построено 18 новых объектов, а также на 80 объектах будет завершен капитальный ремонт. Таких масштабов создания и модернизации медицинской инфраструктуры наша область не знала даже в советские годы!», - подчеркнул Алексей Текслер.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

За 6 лет в Челябинской области построено, реконструировано и модернизировано 310 объектов здравоохранения, приобретено почти 4,5 тысячи единиц медоборудования, закуплено 320 единиц медтранспорта.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

(2025)|Фото: t.me/poolN74

В регионе начали строительство в Челябинске хирургического корпуса детской областной клинической больницы. По сути, создается новая детская больница, площадью более 55 тыс. кв. м. По плану она заработает в 2027 году.

В Магнитогорске к 2029 году – юбилейному для Магнитки - будет построен многофункциональный медицинский центр. Федеральные средства по решению Президента уже выделены, работы начнут в этом году.

Поликлиника(2024)|Фото: t.me/poolN74

Также в 2024 году будет завершено строительство районной больницы в Карталах, больницы в Миньяре, хирургического корпуса в Нязепетровске, поликлиник в Миасском, Сатке, Аргаяше.

Уже сформирован план продолжения программы модернизации первичного звена на следующие 5 лет, в рамках которой планируется строительство поликлиник в Чурилово, на Северо-Западе Челябинска, в Миассе и других муниципалитетах Южного Урала.

На данный момент завершено проектирование новой больницы в Златоусте. Челябинские власти прорабатывают вопрос включения этого объекта в адресную федеральную программу.

Председатель заксобрания региона Олег Гербер в диалоге с местными журналистами после обращения главы региона отметил, что губернатор ставит задачу создания современной медицинской инфраструктуры во всех территориях региона.

«Впереди развитие здравоохранения в самых наших болевых точках. Здесь вкладываются колоссальные средства - и федеральные, и региональные - и будут вкладываться дальше. Сейчас в медицине мы сталкиваемся с проблемой кадров. И делаем упор для подготовки медицинских кадров в наших вузах. Стараемся с помощью наших программ "Земский доктор", "Земский фельдшер" вернуть врачей и даже привлечь врачей из других регионов в село. Эти меры, очевидно, должны дать результат в обозримом будущем. Я думаю, что резкое изменение будет уже в ближайшие 5 лет", - рассказал Олег Гербер.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

В обращении Алексей Текслер отдельно подчеркнул, что также ставится задача сделать доступной современную медицинскую помощь для всех маленьких челябинцев.

«Мы должны обеспечить доступность качественной медицины для наших детей во всех территориях области. Использовать для этого всю создаваемую инфраструктуру, о которой я сказал ранее, а также сеть наших областных больниц как опорных организаций и современные технологии в сфере телемедицины», - сказал губернатор.

(2025)|Фото: gubernator74.ru

И акцентировал внимание на задаче обеспечить репродуктивное здоровье подростков, что крайне важно для будущей демографии.

Глава региона объявил, что дал поручение министерству здравоохранения Челябинской области разработать соответствующую программу, которая системно обеспечит реализацию всех этих задач.

Областная детская клиническая больница №1 в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Присутствовавший на обращении к депутатам ЗСО главный врач детской поликлиники № 8 Челябинска Антон Рыжий акцент в речи губернатора на обеспечении детского здоровья отметил, как один из самых важных.

«В обращении губернатора особенно важно прозвучала мысль о том, что главным достоянием Челябинской области являются люди. Именно забота о жителях, их прирост, то есть увеличение численности населения за счёт семей и новых граждан, должна оставаться абсолютным приоритетом для региональной власти. Благодарю губернатора за такую позицию. Отдельно хотелось бы отметить значимость вопросов здоровья детей и подростков. Забота о подрастающем поколении – это залог трудоспособности и экономического развития в будущем. Развитие детской областной больницы, внимание к подростковому здоровью со стороны системы здравоохранения заслуживают поддержки и признательности», – сказал журналистам Антон Рыжий.

Теги: алексей текслер, олег гербер, антон рыжий, медицинская инфраструктура, больница


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