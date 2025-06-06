Суд отправил под домашний арест экс-полицейского по делу Ura.ru

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения бывшему начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову. Он помещен под домашний арест.

Экс-силовика обвиняют по части 3 статьи 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)" и пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности". Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, адвокат Карпова ходатайствовал о закрытии заседания от СМИ. Гособвинение также настояло на закрытом заседании, так как расследование уголовного дела находится в открытой стадии, а материалы дела содержат тайну предварительного следствия и личные данные обвиняемого.

Заседание закрыли. Сам Карпов старательно прятал лицо от камер.

В итоге суд вынес решение о домашнем аресте до 4 августа.

Также сегодня суд изберет меру пресечения свердловскому редактору Ura.ru Денису Аллаярову, которого обвиняют в даче взятки теперь уже бывшему полицейскому.

Накануне утром силовики пришли с обысками в редакцию Ura.ru в Екатеринбурге. В самой редакции заявили, что следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области. Сообщалось, что информация о покупке оперативных сводок у сотрудника силовых структур подтвердилась после обследования компьютеров редакции. Также в издании заявляли о задержаниях своих сотрудников. Часть из работающих в свердловской редакции после обысков попросили о переводе.