Генсек НАТО ошеломлен масштабами выпуска боеприпасов в России

Россия добилась ошеломляющих успехов в производстве боеприпасов, заявил генсек НАТО Марк Рютте. По его словам, она превосходит НАТО в четыре раза, хотя ее экономика в 25 раз меньше.

Рютте призвал членов альянса больше тратить на оборону и производить вооружение в больших объемах. Если этого не сделать, то через несколько лет НАТО окажется под угрозой.

"Если мы не начнем действовать сейчас, то через 4–5 лет нам придется или брать курсы русского языка, или переехать в Новую Зеландию", - пригрозил он, намекая на агрессивные намерения России.

В 2024 году президент РФ Владимир Путин сообщил, что выпуск боеприпасов в стране за два года вырос в 14 раз, а дронов - в четыре раза. При этом у России нет планов на кого-то нападать, а агрессивные планы в отношении НАТО - это глупость. Но в СВО Россия защищает свою безопасность.

Рютте же сказал, что НАТО и дальше будет помогать Киеву. А альянс должен втягивать Украину, так как это обещание был дано.

