С июня по август в Югре могут уволить 732 сотрудника нефтегазовых компаний и госучреждений

С июня по август в Югре лишиться работы могут 732 сотрудника нефтегазовых компаний и госучреждений, действующих на территории автономного округа, сообщает Muksun.fm со ссылкой на департамент труда и занятости населения.

Сокращения ожидаются в 89 организациях. Основные сферы: государственные и муниципальные учреждения, нефтегазодобывающая промышленность.

Специалисты отметили, что с января по апрель 2025 года в 26 организациях уволили 148 сотрудников. Основная часть сокращений была связана с реорганизацией предприятий. При этом половина работников (56%) переведена в другие подразделения тех же предприятий либо вновь созданные структуры.