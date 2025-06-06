06 Июня 2025
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Свердловского редактора Ura.ru Дениса Аллаярова арестовали

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения свердловскому редактору Ura.ru Денису Аллаярову. Он взят под арест.

Аллаяров обвиняется по части 3 статьи 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)". Сегодня суд рассмотрел ходатайство следствия и отправил Аллаярова под арест до 4 августа. Адвокаты Аллаярова просили о домашнем аресте. Они намерены обжаловать сегодняшнее решение суда

"Это все провокация. Я выполнял свою журналистскую работу, которая не была связана с нарушением закона", - заявил Аллаяров после оглашения меры пресечения.

Гособвинение попросило закрыть заседание. Оба адвоката и сам Аллаяров выступили против, отметив, что нет оснований закрывать заседание от СМИ. В результате суд постановил закрыть заседание, так как будут оглашены личные данные, которые, в случае предания их общественности, якобы могут нести опасность для близких и родственников обвиняемого.

редактор URA.RU Денис Аллаяров(2025)|Фото: Накануне.RU

Утром 5 июня силовики пришли с обысками в редакцию Ura.ru в Екатеринбурге. В самой редакции заявили, что следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области. Сообщалось, что информация о покупке оперативных сводок у сотрудника силовых структур подтвердилась после обследования компьютеров редакции. Также в издании заявляли о задержаниях своих сотрудников.

редактор URA.RU Денис Аллаяров(2025)|Фото: Накануне.RU

Задержанные журналисты были доставлены в СК для допроса в качестве свидетелей, в том числе и Аллаяров, после чего их отпустили. Обвиняемым проходит бывший начальник отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрей Карпов, которому сегодня избрали меру пресечения. Также сегодня за главредом Ura.ru Дианой Козловой пришли сотрудники ФСБ.

Теги: обыски, Ura.ru, редактор, суд


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