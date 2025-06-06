Алаудинов: ВС России отказались от штурма крупных городов

ВС России отказались от штурма крупных городов в зоне проведения СВО, сообщил генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

"Ситуация, формы и методы ведения боевых действий уже полностью поменялись и диктуют нам новую стратегию, - сказал Алаудинов в видеообращении в своем Telegram-канале. - Нам не нужно заходить во все крупные города и терять огромное количество бойцов".

Ранее Алаудинов заявил, что бойцы подразделения никогда не берут в плен иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. Он добавил, что в отношении бойцов ВСУ при их готовности сдаться в плен действует приказ сохранять им жизнь. Но к иностранцам, сражающимся на стороне украинской армии, другое отношение.