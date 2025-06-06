Все губернаторы пойдут на выборы в этом году от "Единой России"

Все действующие губернаторы, а также врио глав регионов, которые собираются участвовать в этом году в выборах, будут представлять "Единую Россию". Исключение составит глава Республики Чувашия Олег Николаев. Но он хоть и является членом "Справедливой России – За правду", пойдет на выборы как самовыдвиженец, пишут "Ведомости".

Ситуация значительно изменилась после начала СВО – раньше многие губернаторы все же дистанцировались от партии власти и шли на выборы как самовыдвиженцы.

"Самовыдвижение глав регионов имело смысл при относительно конкурентных выборах. После начала спецоперации все поменялось, в условиях, по сути, чрезвычайной ситуации критика власти исчезла, поэтому никто и не скрывает свою принадлежность к "Единой России", - говорит политолог Александр Кынев.