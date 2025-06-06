В Соборной мечети Москвы собрались сотни тысяч мусульман на Курбан-байрам

В Соборной мечети Москвы состоялся праздничный намаз в честь праздника Курбан-байрам. В самой мечети смогли поместиться около 80 тыс. человек, рядом с ней и на прилегающих улица- 200-250 тыс. человек.

Уже традиционно в районе Соборной мечети городские власти перекрыли движение, чтобы толпы мусульман могли пройти к религиозному строению. До сих пор временные ограничения сохраняются на улицах Дурова, Гиляровского, Мещанской и Щепкина.

Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа, в память жертвоприношения Ибрахима (Авраама), почитаемого в исламе пророком.