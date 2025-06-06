Главный редактор Ura.ru рассказала о некорректном поведении силовиков при обыске офиса в Екатеринбурге

Поведение силовиков, нагрянувших с обыском в редакцию Ura.ru утром 5 июня, было некорректным, заявила главный редактор Диана Козлова, к которой якобы была применена физическая сила.

"Ко мне была применена физическая сила. Кроме того, во время обысков было несколько эпизодов, когда силовики ввели себя с нашей редакцией некорректно. Во-первых, далеко не сразу выпустили беременную женщину, которую сами же напугали ломом. Во-вторых, некорректно общались с одной из корреспонденток, у которой нашли якобы подозрительную информацию, не имеющую отношения к делу, по которому к нам пришли непосредственно с обысками", - отметила Козлова.

Она также рассказала, что к ней долго не пускали адвоката, не давали с ним связаться, игнорировали вопросы о том, может ли она связаться с юристами, отобрали телефон и не позволяли никому позвонить. Когда же Диане Козловой удалось связаться с юристом, ее (юриста) некоторое время не пускали в редакцию, а когда все же пустили, один из сотрудников также вел себя с ней некорректно.

Напомним, что вчера утром силовики нагрянули в уральскую редакцию Ura.ru, из-за чего работа головного офиса была остановлена. В редакции заявили, что следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области. Информация о покупке оперативных сводок у представителя силовых структур была подтверждена после обследования компьютеров редакции.

После этого пять сотрудников свердловской редакции Ura.ru попросили о переводе в другие региональные подразделения агентства. В Союзе журналистов России выступили с заявлением по обыскам в редакции. Там назвали это "демонстративной акцией" силовиков и осудили произошедшее.