"Лента" захотела себе "Магнит"

Гипермаркеты сети "Магнит" могут уйти "Ленте". Таков возможный результат того, что сеть хочет сосредоточиться на магазинах поменьше – в частности, на формате "У дома".

О возможной покупке рассказал источник "Ъ" на розничном рынке. Еще два собеседника издания называют логичным для "Магнита" продажу гипермаркетов. В торговых сетях отказались от комментариев.

Весной общая площадь крупноформатных магазинов "Магнита" достигала 922,6 тыс. кв. м. Это 251 гипермаркет "Магнит Экстра" и 195 супермаркетов "Магнит Семейный".