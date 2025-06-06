06 Июня 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловскому редактору Ura.ru Аллаярову может грозить арест

Сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга изберет меру пресечения свердловскому редактору Ura.ru Денису Аллаярову. Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, органами предварительного расследования он обвиняется по ч.3 ст. 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)".

Наказание предусматривает лишение права занимать определенную должность, а также штраф до 1,5 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до двух лет. Также есть вероятность, что размер штрафа составит от 30-ти до 60-тикратной суммы взятки. В связи с этим есть вероятность, что Аллаярову действительно могут избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

Также сегодня будет избрана мера пресечения и начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову. Его обвиняют по ч.3 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)" и п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности".

Наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет, лишение права занимать определенные должности, а также штраф от 500 тыс. до 2 млн рублей или в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки.

В самом издании заявляют, что Карпов является родным дядей Аллаярова, а последний якобы передал ему 20 тысяч рублей. Редактор своей вины не признает и все отрицает.

Напомним, что утром 5 июня силовики нагрянули в уральскую редакцию Ura.ru, из-за чего работа головного офиса была остановлена. В редакции заявили, что следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области. Информация о покупке оперативных сводок у представителя силовых структур была подтверждена после обследования компьютеров редакции.

Позднее стало известно, что все задержанные журналисты были доставлены в СК для допроса в качестве свидетелей, в том числе и Аллаяров, после чего их отпустили. Обвиняемым же по делу проходит полицейский. Однако позднее выяснилось, что у Аллаярова также сменился статус со свидетеля на обвиняемого.

Теги: Аллаяров, Карпов, Ura.ru, арест


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Развитие сюжета:

Ранее 06.06.2025 08:49 Мск Главный редактор Ura.ru рассказала о некорректном поведении силовиков при обыске офиса в Екатеринбурге

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.06.2025 19:19 Мск На редактора Ura.ru Дениса Аллаярова завели дело о даче взятки
Ранее 05.06.2025 14:38 Мск Адвокат: Уголовное дело возбуждено не на журналистов Ura.ru, а на полицейского
Ранее 05.06.2025 13:50 Мск Сотрудники Ura.ru просят о переводе после обысков в редакции в Екатеринбурге
Ранее 05.06.2025 12:58 Мск В Союзе журналистов России осудили обыски в редакции Ura.ru в Екатеринбурге
Ранее 05.06.2025 12:25 Мск На компьютерах Ura.ru нашли доказательства покупки оперативных сводок у силовиков
Ранее 05.06.2025 10:21 Мск В Ura.ru заявили о задержании своего свердловского редактора
Ранее 05.06.2025 09:00 Мск В Екатеринбурге силовики пришли с обысками в редакцию издания Ura.ru

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