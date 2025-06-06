ЕС прекратил для Украины беспошлинный ввоз товаров

С сегодняшнего дня ЕС прекращает действие режима полной либерализации торговли с Украиной. Отныне снова начнут действовать обычные правила соглашения об ассоциации, а они Киеву мало что дают.

Соглашение об ассоциации начало действовать в 2017 году и подразумевает квоты, которые позволяют ввозить беспошлинно или по льготным тарифам только небольшие объемы товаров. После выбора этих квот к украинской продукции применяются стандартные тарифы. А квоты таковы, что по большинству товаров выбираются за несколько недель.

Свободный беспошлинный ввоз в ЕС товаров с Украины был разрешен в качестве ответа на начало СВО в 2022 году. Однако вскоре в Европе начались протесты против необоснованных привилегий для украинских товаров. И в 2024 году Еврокомиссия была вынуждена установить квоты для семи важных товаров: яиц, мяса птицы, сахара, овса, кукурузы, крупы и меда. Европейские аграрии отмечали, что из-за пуска на рынок украинской продукции они не могут продать свою. И это надо прекратить.

Пользуясь беспошлинным режимом, Украина многократно нарастила поставки в страны ЕС. Так, если в 2021-2022 гг. она экспортировала в ЕС около 40 тысяч тонн сахара, то в 2023-2024 гг. - 500 тысяч тонн. Теперь Киеву нужно думать, куда сбывать свой сахар. Хотя восстановленные пошлины будут действовать до декабря 2025 года включительно, а далее Украина и ЕС должны заключить новое долгосрочное соглашение по регламентированию торговли, почти все экономисты уверены, что Киеву больше не стоит рассчитывать на новые привилегии под предлогом своих страданий, так как в ЕС только нарастают проблемы в экономике.

Председатель комитета по экономическим вопросам Рады Дмитрий Наталуха отмечает, что сельское хозяйство и металлургия являются единственными столпами украинской экономики, и теперь страну ждут тяжелые времена. FT пишет, что больше всего пострадают такие основные категории украинского сельскохозяйственного экспорта, как кукуруза, сахар, мед и птица. К примеру, ежегодная квота на кукурузу сократится с 4,7 млн тонн до 650 тыс. А в целом Киев потеряет около 3 млрд евро в год.