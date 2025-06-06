БПЛА попытались атаковать нефтезавод в Энгельсе

В результате атаки БПЛА поврежден жилой многоквартирный дом в Энгельсе. Пострадавших нет, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.

По его словам, специалисты уже провели осмотр повреждений многоэтажки на улице Тельмана, "опасности нет". Эвакуированные жители в скором времени смогут вернуться в свои квартиры.

Кроме того, по данным губернатора, в результате атаки БПЛА произошел пожар на промышленном предприятии в Энгельсе. Предварительно, пострадавших нет.

По данным Shot, сильный пожар произошел на окраине Энгельса в районе местного НПЗ. Предварительно, еще одной целью атаки БПЛА являлся местный аэродром. По информации телеграм-канала, часть дронов летели именно в его направлении.

Всего, по данным Минобороны РФ, за ночь средства ПВО сбили 174 украинских беспилотника над территориями Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Республики Крым. Также были сбиты три ракеты "Нептун-МД" над акваторией Черного моря.