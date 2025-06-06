Илон Маск предложил объявить Трампу импичмент и сделать президентом США Ди Вэнса

Илон Маск и Дональд Трамп продолжают обострять конфликт, который разгорелся буквально за сутки до уровня холодной войны.

Дошло до того, что президент США в своей соцсети призвал лишить проекты Маска государственного финансирования (видимо, речь идет о SpaceX), а самый богатый человек в мире уже в своей соцсети предложил объявить импичмент Трампу.

Маск репостнул сообщение писателя из Малайзии правых взглядов Иэна Майлза Чонга. "Президент против Илона. Кто победит? Я ставлю на Илона. Трампу нужно объявить импичмент, а на его место должен прийти Джей Ди Вэнс (вице-президент США – прим. ред.)", - написал Чонг. Маск только добавил к посту лаконичное "Да".

Конфликт между президентом и его бывшим советником, как это уже стало традицией у Трампа, развивается прямо перед камерами журналистом и, соответственно, всего мира.

Накануне во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Овальном кабинете Трамп сказал журналистам, что он "очень удивлен и разочарован" Маском, который резко раскритиковал новый законопроект о налогах, предложенный администрацией президента.

В ответ Маск заявил в социальных сетях, что он стоял за победой Трампа на выборах в ноябре 2024 года. Он также заявил в посте в середине дня, что у Трампа были связи с осужденным за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном.

"Пора сбросить действительно большую бомбу, — сказал Маск в посте X (соцсеть заблокирована в РФ). - [Трамп] есть в файлах Эпштейна. Вот настоящая причина, по которой они не были обнародованы".