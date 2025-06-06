В Березовском полиция нашла водителя, устроившего стрельбу на трассе

Полиция нашла водителя, который устроил стрельбу на трассе в Березовском. Об этом сообщает начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Ранее в Telegram-канале "Злой Екатеринбург" появилась информация, что в Березовском между двумя водителями произошел конфликт, в ходе которого один из них достал предмет, похожий на пистолет. Одними угрозами дело не обошлось и владелец оружия начал стрелять.

Как оказалось, задержанный ранее уже был судим - по какой статье, не сообщается. Пистолет же был не боевым, а охолощенным, стреляющим шумовыми патронами.

"В отношении гражданина с неадекватным поведением представители МВД возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ „Хулиганство“. В настоящее время он помещен под стражу, в соответствии со статьей 91 УПК РФ - в изолятор временного содержания, и в ближайшее время будет арестован, по крайней мере, об этом будут ходатайствовать перед судом сотрудники полиции Режа", - рассказал полковник Горелых.