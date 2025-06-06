РМК будет сотрудничать с министерством образования и министерством промышленности и науки Свердловской области

Русская медная компания, министерство образования и министерство промышленности и науки Свердловской области заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе РМК.

"Мы определили с предприятиями наиболее востребованные направления подготовки. Уже на 2025-2026 учебный год увеличены бюджетные места в ссузах по техническим специальностям, их доля доходит до 90% в общей массе. Но у нас дефицит преподавателей по техническим специальностям. Есть вопросы по ранней профориентации в школах, материально-технической базе образовательных организаций. Есть к чему стремиться и с нашими партнерами от производства. Будем работать в этих направлениях", - заявил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Русская медная компания уже не первый год ведет планомерную работу с молодежью в разных регионах страны по профориентации и подготовке высококвалифицированных кадров совместно со школами, учебными заведениями среднего и высшего образования. Очередной шаг в этой работе – подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве с министерством образования Свердловской области и министерством промышленности и науки региона.

"Соглашение о стратегическом сотрудничестве с ключевыми профильными министерствами – подтверждение верно выбранной нами стратегии по работе с учебными заведениями. Мы системно развиваем партнерство с образовательными учреждениями на территории нашего присутствия, реализуя программы "Уральская инженерная школа", "Профессионалитет", содействуем модернизации учебных площадей и закупке оборудования, организуем технотуры и практику для студентов, работаем со школами в части ранней профориентации. Уверен, соглашение позволит нам скоординировать и усилить эту работу", - прокомментировал вице-президент по персоналу АО "Русская медная компания" Кирилл Попов.

Соглашение предполагает совместные усилия по созданию условий для подготовки квалифицированных кадров по инженерным специальностям и рабочим профессиям технического профиля в профессиональных образовательных организациях Свердловской области, взаимодействие по вопросам организации и осуществления целевого обучения, трудоустройства выпускников.

"Это важный шаг в нашей большой работе. Мы с интересом и практически в ручном режиме отслеживаем запросы на приоритетные направления подготовки специалистов, которые нужны нашей промышленности. Оцениваем этот запрос в разрезе демографической ситуации. Прямой диалог и сотрудничество с заказчиками наших кадров – это большой стимул для системы образования", - отметила министр образования Свердловской области Светлана Тренихина.

В соглашении закреплено содействие в подготовке педагогических кадров, в том числе в повышении квалификации профессионально-педагогического состава образовательных организаций, расположенных в Свердловской области. Стороны договорились также сотрудничать в проведении экспертизы основных профессиональных образовательных программ, их реализации, повышении качества практической подготовки студентов и оценке качества подготовки выпускников.