В Белгородской области из-за подрыва путей с рельсов сошел тепловоз

В Прохоровском районе Белгородской области сошел с рельсов резервный тепловоз. Причиной стал подрыв железнодорожных путей.

"Произошел сход резервного тепловоза. По предварительной информации - в результате заложенного под рельсы взрывного устройства Пострадавших нет", - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он добавил, что из-за инцидента было задержано на два с половиной часа движение поездов. Сейчас уже все поезда следуют в соответствии с графиком.

"Часть железнодорожного полотна повреждена. Ремонтная бригада приступила к восстановлению повреждённого участка пути", - сообщил губернатор.