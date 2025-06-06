Володин: Зеленский сделал терроризм государственной идеологией киевского режима

Председатель Госдумы Вячеслав Володин полагает, что утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, борясь за личную власть, сделал терроризм государственной идеологией киевского режима.

"Он несёт персональную ответственность за теракты, которые приводят к гибели мирных жителей. Зеленскому не нужен мир. Он не думает о гражданах Украины, о будущем страны. Этот просроченный обмылок хочет любыми способами, любой ценой сохраниться во власти, цепляясь за неё", - написал Володин в своём telegram-канале.

Парламенты европейских государств должны осознать свою ответственность за действия Зеленского, полагает политик.

"За гибель мирных граждан ответить придётся", - написал Володин.