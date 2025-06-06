Количество дипфейков в России увеличилось на треть с начала года

В России количество дипфейков в отечественном сегменте интернета увеличилось на треть с начала 2025 года в сравнении со значением этого показателя за весь 2024 года.

Речь идет о 7,5 тыс., сообщил начальник отдела аналитического обеспечения АНО "Диалог регионы" Сергей Маклаков. Он назвал это беспрецедентной атакой с помощью искусственного интеллекта и генеративного контента, дипфейков на российскую аудиторию. Отмечается, что такой контент может стать неотличимым от реального в ближайшие месяцы.

При этом технология искусственного интеллекта очень перспективна и может использоваться в художественных, образовательных, научных целях. Однако необходимо минимизировать риски с помощью развития специальных продуктов. АНО "Диалог регионы" разработала систему "Зефир" для борьбы с дипфейками, точность которой составляет 88%, сообщает ТАСС.

Напомним, в России будут блокировать созданный ИИ мошеннический контент.