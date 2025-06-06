Саратовский авиазавод сможет выпускать комплектующие для Як-42

Росавиация выдала предприятию "Сокол" Саратовского авиазавода сертификат одобрения производственной организации.

Это дает разрешение предприятию на выпуск ключевых компонентов для Як-42Д. Также одобрено производство элементов интерьера и кабин самолета. Действие сертификата приостанавливается через два года и три месяца в случае его неподтверждения держателем.

Как заявил главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов, сертификат позволяет предприятию выпускать номенклатуру, которая используется для поддержания летной годности оставшихся в эксплуатации Як-42. Аналогичные производства компонентов действуют в стране и для других самолетов, которые эксплуатируются на данный момент, в том числе для Ан-24 и Ан-26.

При этом Саратовская область рассматривает возможность организации производства воздушных судов для малой авиации, сообщил представитель министерства промышленности и энергетики региона. Уже прорабатывается бизнес-план и ведется поиск оптимальной модели для организации производства.

В 2024 году идею воссоздания авиазавода в Саратове высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Переговоры о возможности воссоздания авиационной промышленности в регионе велись и с Уральским заводом гражданской авиации, сообщают "Ведомости".

Як-42 – пассажирский среднемагистральный реактивный самолет, разработанный ОКБ им. Яковлева в середине 1970-х гг. Лайнер пришел на замену Ту-134. Судно вмещает до 120 пассажиров в зависимости от компоновки салона. Всего изготовлено более 180 воздушных судов, большая часть из них – на САЗе. Як-42Д – модернизированная версия Як-42 с увеличенной дальностью полета.