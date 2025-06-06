В России будут блокировать созданный ИИ мошеннический контент

В России мошеннический контент, созданный с помощью технологий искусственного интеллекта, будут блокировать в интернете.

В Госдуме готовят пакет документов с предложениями по внесению изменений в закон "Об информации". Соответствующую инициативу заместитель председателя комитета Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов обсуждает с Советом блогеров. Также обсуждается предложение блокировать деструктивный контент до суда.

Парламентарий считает, что важно как можно скорее внедрить ограничительные меры, чтобы предотвратить использование сгенерированного контента для вымогательства, клеветы и других действий злоумышленников.

Как заявила основатель Совета блогеров Валерия Рытвина, для выявления мошеннических ИИ-материалов планируется привлекать компании, которые специализируются на разработке систем защиты от киберугроз и хакерских атак.

Тем временем, в интернете быстро выросло количество доступных программ по созданию дипфейков, их насчитывается более 50 тыс., хотя еще два года назад таких решений практически не было. По словам экспертов, до конца года с мошенничеством при помощи подобных технологий может столкнуться каждый второй, сообщают "Известия".

Ранее стало известно о новой схеме мошенничества с данными биометрии.