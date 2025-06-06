06 Июня 2025
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесут законопроект о владении русским языком для получения гражданства

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение проект закона об установлении отдельным категориям иностранцев требования обязательно владеть русским языком для получения гражданства РФ, в том числе бывшим гражданам СССР после заключения брака с гражданином России.

По словам депутатов, многие проблемы в миграционной сфере возникают из-за незнания приехавшими людьми русского языка, в том числе бывшими гражданами СССР. Знание русского языка помогает человеку быстро адаптироваться в новых условиях, освоить культуру, российские законы и традиции.

"Сегодня и в самом законодательстве есть вполне легальные лазейки, дающие возможность получения российского гражданства в упрощенном порядке отдельным категориям иностранцев и лиц без гражданства", - заявил Нилов. Он призвал их прикрыть для всех без исключения категорий иностранцев, претендующих на гражданство РФ, сообщает РИА Новости.

Ранее в Минобрнауки сообщили о том, что треть взрослых мигрантов, которые приходят сдавать экзамен по русскому языку, не могут сделать это с первого раза. Почти половина из них не может сделать это и потом.

Теги: русский язык, иностранцы, законопроекты


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