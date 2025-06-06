06 Июня 2025
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Регулирование деятельности риелторов может войти в пакет мер против мошенников

Каюмин России вернулся к идее отрегулировать деятельность риелторов.

Проект закона об этом попал во второй пакет мер, направленных на борьбу с кибер- и телефонным мошенничеством от Минцифры. Как предполагается, оказывать услуги по сопровождению сделок с недвижимостью смогут только включенные в реестр лица, которые должны будут подтверждать право на свою деятельность каждый пять лет.

Допуск к этой деятельности может быть разрешен только юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям. Физические лица не могут оказывать возмездные услуги по недвижимости без заключения трудового или гражданско-правового договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.  

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что бесконтрольность рынка оборота с недвижимостью создает серьезные угрозы, как для государства, так и для населения. Отмечается, что сегодня  на рынке недвижимости работают порядка 30 тыс. юридических лиц и сотни тысяч индивидуальных риелторов без какого-либо контроля качества их работы со стороны органа или организации, компетентных в вопросах оборота недвижимого имущества, сообщает Forbes.

Ранее стали известны подробности второго пакета поправок в законодательство, направленных на борьбу с телефонным мошенничеством. Он предполагает введение запрета по умолчанию на звонки с зарубежных сим-карт, а также возможность гражданам РФ проверять и отзывать свои согласия на обработку данных на портале "Госуслуги". 

Теги: недвижимость, риелторы, мошенничество


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