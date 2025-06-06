Голикова: В России снизилось количество молодых людей, которые не хотят иметь детей

В России количество молодых людей, которые не хотят заводить детей, уменьшилось в три раза по итогам 2024 года.

Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, согласно опросу, 88% граждан считают, что многодетная семья - это олицетворение сплоченности.

Голикова указала, что таких результатов удалось добиться благодаря информационной кампании медиа по укреплению семейных ценностей.

Напомним, в России количество прерываний беременности в 2024 году составило более 338 тыс. случаев. Как сообщает Минздрав РФ, это почти на 25 тыс. меньше, чем в 2023 году.