Мерц заявил о завершении конфликта на Украине с помощью силы

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в очередной раз заявил о завершении конфликта на Украине с помощью силы.

Об этом он сказал в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом. "По моему личному убеждению, которое я и выразил (в разговоре с Трампом), это возможно лишь с помощью силы и готовности Украины, которую мы и дальше хотим и должны поддерживать, к обороне", - заявил канцлер по итогам встречи в Белом доме.

А в ходе совместной пресс-конференции с Трампом Мерц раскритиковал решение экс-канцлера Германии Ангелы Меркель реализовывать проект "Северный поток 2". Он назвал это ошибкой.

До этого Мерц заявил о невозможности запустить "Северный поток — 2", так как разрешения на эксплуатацию все еще нет.