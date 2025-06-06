06 Июня 2025
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Политика За рубежом
Фото: Reuters / Brian Snyder

Трамп обрушился на Маска

Американский миллиардер Илон Маск давно был на грани и сейчас стал просто безумным.

Об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social. "Илон был "на исходе", я попросил его уйти, я отобрал у него лицензию на электромобили, которая заставляла всех покупать электрические машины, которые больше никому не были нужны (он уже несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать!), и он просто сошёл с ума!" — заявил глава государства.

На днях глава Tesla раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый Трампом, назвав его "мерзостью". Он считает, что законопроект нивелирует итоги его работы в госсекторе и приведет к росту дефицита бюджета страны.

Трамп выразил разочарование бизнесменом, отметив, что многое сделал для него. Маск обвинил главу Белого дома в неблагодарности и заявил, что президент не смог бы победить на выборах без его участия.

Кроме того миллиардер заявил в соцсети X, что материалы дела финансиста Джеффри Эпстина не публикуются из-за того, что в них фигурирует Трамп.

Дело финансиста Эпстина, обвинявшегося в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних, получило общественный резонанс из-за его связей с известными политиками и знаменитостями. Эпстин был найден мёртвым в тюремной камере в 2019 год. Он ожидал суда по обвинению в секс-торговле.

Теги: Трамп, Маск, США


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