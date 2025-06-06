06 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

Атака на российские аэродромы вызвала обсуждения в Белом доме

Атака Киева на аэродромы России вызвала в Белом доме США обсуждения о необходимости для страны отказаться от поддержки Киева,

Об этом сообщает издание Atlantic. Как заявил один из внешних советников американской администрации, глава государства Дональд Трамп считает, что Киеву следовало бы сосредоточиться на переговорах в Стамбуле.

Кроме того, по его словам, атака вновь разожгла давнее недовольство Трампа в отношении президента Украины Владимира Зеленского. По словам источника в Белом доме, на этой неделе Трамп заявил своим помощникам, что больше не верит в возможность скорого саммита с Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным, хотя раньше рассчитывал, что такая встреча сможет положить конец конфликту между Москвой и Киевом.

Напомним, Трамп публично заявил, что Америка окажет давление на Украину и Россию, если увидит нежелание урегулировать конфликт.

Теги: Россия, ВСУ, атака, США


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