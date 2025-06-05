На редактора Ura.ru Дениса Аллаярова завели дело о даче взятки

В отношении свердловскоого редактора Ura.ru Дениса Аллаярова возбуждено уголовное дело о даче взятки.

Информацию о смене статуса со свидетеля на обвиняемого Накануне.RU подтвердил адвокат Георгий Краснов. По его словам, речь идет о статье 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу" часть 1 статьи 272 "Незаконные использование, передача, сбор, хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные".

Напомним, что сегодня утром силовики нагрянули в уральскую редакцию Ura.ru, из-за чего работа головного офиса была остановлена. В редакции заявили, что следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области. Информация о покупке оперативных сводок у представителя силовых структур была подтверждена после обследования компьютеров редакции.

Позднее стало известно, что все задержанные журналисты были доставлены в СК для допроса в качестве свидетелей, в том числе и Аллаяров, после чего их отпустили. Обвиняемым же по делу проходит полицейский.

После этого пять сотрудников свердловской редакции Ura.ru попросили о переводе в другие региональные подразделения агентства. В Союзе журналистов России выступили с заявлением по обыскам в редакции. Там назвали это "демонстративной акцией" силовиков и осудили произошедшее.