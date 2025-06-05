05 Июня 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Вологодчина в лидерах по реализации 12 национальных проектов

Речь идет о нацпроектах «Семья», «Молодежь и дети», «Кадры», «Инфраструктура для жизни», «Эффективная транспортная система», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Беспилотные авиационные системы». Все они инициированы Президентом России.

«Подвели итоги работы исполнительных органов власти за январь-май этого года. Регион – в числе лучших по стране: лидируем по реализации 12 нацпроектов, по качеству управления рисками нацпроектов, по качеству работы в системе взаимодействия проектных офисов. Занимаем 3 место по уровню достижения нацпроектов, год назад были на 15. Работаем системно, для людей, не останавливаемся на достигнутом, показываем реальные результаты», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Один из приоритетов Правительства региона – промышленность. Объем отгруженной продукции промпредприятий, по официальной статистике по итогам 3 месяцев, – 346 млрд руб., что на 4% больше, чем в 2024 году, а индекс промпроизводства за 4 месяца – 103,5% при среднероссийском 101,2%.

Региональный Фонд развития промышленности докапитализирован на 863,8 млн руб. для предоставления льготных займов. Важно, что с 2025 года здесь предоставляют льготные займы субъектам деятельности в сфере туризма на восстановление объектов культурного наследия. Плановый объем поддержки промышленности на этот год – 1,4 млрд руб. По итогам первого квартала зафиксировано, что 11 субъектов МСП заключили 24 экспортных контракта на общую сумму $1,5 млн при содействии Центра поддержки экспорта.

Продолжается и рост инвестиционной активности. В 1 квартале запущено 149 инвестпроектов на общую сумму в 41 млрд руб. Особое внимание уделяется созданию инфраструктуры ОЭЗ промышленно-производственного типа «Вологодская». Уже есть 6 потенциальных резидентов, рассматриваются еще 2 дополнительных.

Коллаж, Национальные проекты(2024)|Фото: Накануне.RU

По официальной статистике за январь-апрель 2025 года число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 3% – до 28,8 тыс. человек, а число самозанятых за январь-май увеличилось в 1,4 раза – до 72,2 тыс. человек. Также в регионе ввели новые микрозаймы: «Модернизация общепита» и «Участник СВО».

На господдержку АПК по 38 направлениям финансирования предусмотрено более 4,5 млрд руб., продолжается предоставление мер поддержки студентам и специалистам. Увеличились показатели на январь-апрель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: объем производства продукции сельского хозяйства – 14,6 млрд руб., объем производства молока – 230,4 тыс. т, надой на одну корову – 3 189 кг.

Объем финансирования областного бюджета на реализацию проектов в сфере природных ресурсов – 1,78 млрд руб.: уже заключены договоры на авиапатрулирование 3 самолетами, введены в работу 172 камеры видеонаблюдения системы «Лесохранитель», обустроено 45 новых мест отдыха. Ведется работа и в сфере охраны окружающей среды, в том числе обустроены 32 контейнерные площадки по программе Губернатора «Стратегия 2.0».

На развитие туризма предусмотрено 200 млн руб. По итогам 1 квартала текущего года туристический поток увеличился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого – до 988,7 тыс. человек. Реализуется и ряд информационных проектов, в том числе наполняется новый турпортал.

Теги: георгий филимонов, национальные проекты, статистика, меры поддержки


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